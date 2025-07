CdS – Multa salata e scuse al gruppo

Nel mondo dello sport, le tensioni tra calciatori e club spesso fanno notizia. Recentemente, Frederico Varandas, presidente dello Sporting, ha dichiarato che la situazione di Gyokeres si risolverà con una multa salata e scuse ufficiali al gruppo, dopo il suo mancato ritiro. La vicenda, che coinvolge anche l’interesse dell’Arsenal, tiene alta l’attenzione degli appassionati. Ma quali saranno gli sviluppi di questa intricata vicenda? Seguiteci per aggiornamenti esclusivi.

2025-07-12 21:43:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: “Siamo tranquilli. Tutto si risolverà con la chiusura del mercato, una multa salata e le scuse al gruppo”, così Frederico Varandas, presidente Sporting, sul caso Gyokeres: l’attaccante, obiettivo di mercato dell’ Arsenal, è sotto controllo disciplinare perché non si è presentato in ritiro. Come riportato dall’Agência Lusa, quando a Varandas è stato chiesto di commentare l’assenza di Gyokeres, non ha usato giri di parole: “Se non vogliono pagare il giusto valore di mercato per Viktor (Gyokeres), per i prossimi tre anni siamo più che disposti a trattenerlo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com