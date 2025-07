VIDEO | Tartaruga marina spiaggiata in un lido salvata grazie l' Sos dei bagnanti

Una tartaruga marina in difficoltà, ferita da ami da pesca incastrati vicino alla bocca, ha trovato salvezza grazie all'intervento tempestivo di alcuni coraggiosi bagnanti sul litorale nord vicino al lido La Spiaggetta. La prontezza e il cuore dei ragazzini hanno fatto la differenza, dimostrando come l’attenzione e la sensibilità di tutti possano salvare una vita marina. Un gesto che ci ricorda l’importanza di prendersi cura del nostro patrimonio naturale.

Una tartaruga marina ferita e in difficoltà a causa di ami da pesca conficcati vicino e dentro la bocca. E' accaduto stamani sul litorale nord, vicino al lido la Spiaggetta. La tartaruga è stata messa in sicurezza da un gruppo di ragazzini che l'hanno avvistata per primi mentre erano in acqua. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

