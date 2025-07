Bimbo scomparso a Ventimiglia | il testimone in caserma

Un dramma scuote Ventimiglia: il piccolo Allen Bernard Ganao, 5 anni, scomparso nel nulla dalla serata di venerdì, ha acceso l’allarme tra i cittadini e le forze dell’ordine. Mentre un testimone è stato ascoltato in caserma e l’auto dell’uomo che lo ha visto è stata sequestrata, emergono dettagli che potrebbero essere cruciali nelle indagini. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando tutti in attesa di risposte e speranze.

Ventimiglia, sequestrata l'auto dell'uomo che ha visto il bimbo scomparso dal camping Il testimone portato in caserma. Allen Bernard Ganao, 5 anni, è svanito nel nulla nella serata di venerdì. Dalle dichiarazioni del testimone emergerebbero alcune incongruenze Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Allen Bernard Ganao, un bambino di appena cinque anni. Il piccolo, che indossa una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi, si trovava con la famiglia nel campeggio "Por La Mar", nella zona di Latte, quando ha fatto perdere le sue tracce.

