Akinsanmiro futuro ancora in prestito | l’Inter valuta opzioni in Serie A spunta il Pisa

Abenezer Akinsanmiro, talento nigeriano classe 2004 di proprietà dell’Inter, potrebbe tornare in prestito in Serie A, con il Pisa come possibile destinazione. Dopo un’esperienza formativa alla Sampdoria, il giovane centrocampista si prepara a nuove sfide che potrebbero consolidare la sua carriera nel massimo campionato italiano. La sua crescita promette di essere un tassello importante nel panorama calcistico nazionale.

Abenezer Akinsanmiro potrebbe ripartire in prestito dall'Inter: dopo la scorsa stagione alla Sampdoria ora è finito nel mirino del Pisa Dopo una stagione complicata ma formativa alla Sampdoria, il futuro di Abenezer Akinsanmiro potrebbe nuovamente passare da un prestito. Il centrocampista nigeriano classe 2004, di proprietà dell'Inter, è reduce da un'annata vissuta tra alti e

