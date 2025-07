Allen bambino scomparso a Ventimiglia | sequestrata l' auto del testimone incongruenze tra le versioni

La scomparsa di Allen Barnard Ganao, il piccolo di 5 anni di origini filippine, ha sconvolto la comunità di Ventimiglia. Sequestrata l’auto di un testimone e emergono incongruenze nelle versioni fornite, alimentando incertezze e interrogativi. Le ricerche proseguono senza sosta, mentre ogni minuto scava un'angoscia crescente tra familiari e abitanti. La speranza è che presto si possa fare luce su questo enigma e riunire Allen alla sua famiglia.

Le ricerche continuano ancora e disperatamente perché del piccolo Allen Barnard Ganao, bambino di 5 anni nato a Torino da una famiglia di origini filippine, non c'è traccia a Latte, frazione di Ventimiglia, dove è scomparso intorno alle 19.15 di venerdì, 11 luglio. Nella serata di sabato 12. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Senza esito a Ventimiglia le ricerche bambino scomparso. Portato in caserma un uomo. Alain Barnard Ganao,5 anni, nato a Torino:indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Si è allontanato da un campeggio dove si trovava in vacanza insieme ai g Vai su X

Proseguono le ricerche del piccolo Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia Al momento le indagini si sono concentrate su un uomo. Agli inquirenti avrebbe detto di aver incontrato il bimbo che chiamava il padre. Vai su Facebook

Il piccolo Allen scomparso a Ventimiglia, sequestrata l'auto del testimone: L'ho accompagnato in macchina; Allen, bambino scomparso a Ventimiglia: sequestrata l'auto del testimone, incongruenze tra le versioni; Ventimiglia, il piccolo Allen è scomparso: un testimone portato in caserma, perquisita la casa. Si cerca anche con i cani molecolari e i sub.

Allen Bernard Ganao, il video del bimbo di 5 anni prima della scomparsa: si allontana a piedi dal campeggio a Ventimiglia - C'è un video con le ultime immagini del piccolo Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni che è scomparso dopo essersi allontanato venerdì 11 luglio dal camping “Por ... Secondo leggo.it

Allen, il bambino di Ventimiglia scomparso: l'ultimo video lo immortala mentre attraversa la strada - " Bimbo scomparso a Ventimiglia, la ricostruzione: il padre che monta la tenda, le difficoltà ... Da msn.com