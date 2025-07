Sinner-Alcaraz | la rivalità destinata a scandire le finali Slam del prossimo decennio

Sinner e Alcaraz si preparano a scrivere un nuovo capitolo di storia al Centrale di Wimbledon, alle 17 di domani. Questa sfida promette di essere solo l'inizio di una rivalità epica che, secondo gli esperti, plasmerà le finali Slam del prossimo decennio. Due talenti destinati a dominare il tennis mondiale, pronti a lasciare il segno in ogni campo che calcheranno. La loro battaglia è solo all’inizio.

Domani alle 17 Sinner e Alcaraz scenderanno sul Centrale di Wimbledon per contendersi una finale che sa di storia. Sarà la prima di tante finali a Londra tra i due fenomeno che sono destinati a dominare nel tennis almeno per altri 10 anni.

