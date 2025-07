Bremer svela a sorpresa | L’Italia ha provato a naturalizzarmi parlai con Mancini ma… Poi ha detto questo sulle sue condizioni

Gleison Bremer sorprende i tifosi con una rivelazione inaspettata: l’Italia ha tentato di naturalizzarlo, ma lui ha parlato con Mancini senza però trovare una risposta definitiva. Nel frattempo, il difensore brasiliano si apre sulle sue condizioni attuali, condividendo dettagli che svelano il suo stato di forma e le sfide personali. Una confidenza intima che arricchisce il suo profilo e avvicina ancora di più i fan alla sua figura.

Bremer svela a sorpresa un retroscena e parla così delle sue condizioni: tutte le dichiarazioni del brasiliano. Gleison Bremer è senza dubbio uno dei punti di forza della Juve e una delle colonne della difesa bianconera. Il brasiliano, che ha avuto un impatto immediato dopo il suo arrivo a Torino, è noto per la sua solidità difensiva, la capacità di leggere il gioco e la determinazione con cui affronta ogni partita. Dopo una stagione in cui è stato costantemente al centro del progetto difensivo della Juve, Bremer sta ora cercando di tornare ai massimi livelli dopo il grave infortunio che lo ha costretto a fermarsi lo scorso autunno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer svela a sorpresa: «L’Italia ha provato a naturalizzarmi, parlai con Mancini ma…». Poi ha detto questo sulle sue condizioni

In questa notizia si parla di: bremer - svela - sorpresa - italia

Motta, avanti un altro: la lista dei convocati di Juve-Parma svela la sorpresa; Juric svela il mercato del Torino, via Bremer e altri tre: Belotti ci risponderà dopo la Roma; EA Sports FC 24 svela i migliori giocatori della Serie A.

Motta, avanti un altro: la lista dei convocati di Juve-Parma svela la ... - 4 nel derby d'Italia contro l'Inter, ... Segnala msn.com

Bremer, dall’arrivo a sorpresa in Italia alla Juve: è una cessione ... - Dunque, l’erede dell’olandese in bianconero sarà Bremer, un calciatore arrivato diversi anni fa in Italia quasi per caso. gianlucadimarzio.com scrive