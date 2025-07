Comunità accessibilità e idee nuove

Era una stagione incerta per i grandi palchi, tra concerti annullati e tournée dimezzate. Ma in questa complessità si nasconde un'opportunità: ripensare all'accessibilità e alle idee innovative per coinvolgere il pubblico. È tempo di ridefinire il modo di vivere la musica dal vivo, puntando su location come l’autodromo di Imola, che potrebbero diventare nuovi cuori pulsanti di un’esperienza musicale inclusiva e appassionante. La sfida è aperta; il futuro ci aspetta.

La stagione dei concerti viene e va: lo sanno bene molti big tra concerti annullati e tournée ridimensionate (Tonyeffe, Bresh, Rkomi, The Kolors, Eiffel65, Cccp e la lista potrebbe allungarsi ancora, come raccontato su Qn), soprattutto per gli stadi. Dove, tra flop e tutto esaurito gonfiati, alla moltiplicazione delle date non corrisponde un identico successo di pubblico. C’è, dunque, speranza per location come l’autodromo di Imola in una stagione in cui al gigantismo si inizia a contrapporre la sostenibilità? C’è una possibilità per cattedrali una volta dedicate ad altro (da Campovolo al circuito Enzo e Dino Ferrari, sacrificato dalla F1 sull’altare di dollari e petrodollari) e ora lanciate all’insegna della pericolosissima parola “polifunzionalità“? La risposta è positiva solo a due condizioni: la prima è la creazione di un evento che coinvolga davvero la comunità, proprio com’è accaduto per Max Pezzali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it