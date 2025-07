10 album metal imperdibili degli ultimi 5 anni

la loro originalità e impatto, diventando vere e proprie pietre miliari del metal recente. Scopriamo insieme i 10 album imperdibili degli ultimi cinque anni, capolavori che hanno rivoluzionato il sound e l'anima di questa scena vibrante e sempre in evoluzione.

Il panorama musicale del metal contemporaneo si distingue per una produzione di album di elevata qualità, frutto sia di artisti leggendari che di nuove promesse emergenti. La scena degli anni 2020 ha visto la nascita di dischi che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali e che hanno contribuito a consolidare il ruolo del genere come uno dei più apprezzati nel panorama musicale odierno. In questo contesto, alcune uscite si sono distinte per originalità, impatto commerciale e capacità di attrarre nuovi ascoltatori. le novità più rilevanti del 2020: deftones – ohms. pubblicato il: 25 settembre 2020. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it