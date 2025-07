Furto nella casa di Napoli dove abita con moglie e figli Guido Grimaldi presidente Alis e figlio dell' AD del gruppo armatoriale Emanuele

Una serie di eventi inquietanti scuote la famiglia Grimaldi a Napoli, tra furti, rapine e bombe. La recente incursione nella casa di Guido Grimaldi, presidente Alis e figlio di Emanuele, apre uno squarcio su un clima di tensione e mistero. Gli inquirenti sono al lavoro per collegare questi episodi, che sembrano intrecciarsi in un vortice di minacce e insicurezza. La città si interroga: cosa nasconde questa spirale di violenza?

Gli inquirenti indagano per capire se possano esistere nessi con la rapina con aggressione avvenuta lo scorso febbraio nella villa romana dell'AD del Gruppo Emanuele Grimaldi e con l'esplosione, un mese prima, di un ordigno davanti agli uffici di Napoli del Gruppo Non c'è pace per la famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Furto nella casa di Napoli dove abita con moglie e figli Guido Grimaldi, presidente Alis e figlio dell'AD del gruppo armatoriale Emanuele

In questa notizia si parla di: napoli - grimaldi - furto - casa

