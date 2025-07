La lettera sui dazi il bullismo economico | cosa vuole Trump dall' Unione europea??Tariffe al 30% danno di 35 miliardi all' Italia

La recente lettera sui dazi di Trump rappresenta un vero e proprio bullismo economico, con l’obiettivo di mantenere alti introiti e esercitare pressione sull’Europa e l’Italia. Con tariffe al 30% e sanzioni per 35 miliardi, il leader americano crea tensioni tra alleati, sfruttando anche il ricatto delle terre rare di Xi. Una strategia che rischia di minare la stabilità del mercato unico e di aprire crepe profonde tra i partner internazionali.

L’idea di mantenere alti gli introiti dalle tariffe e la linea guardinga con Xi (che può usare il ricatto delle terre rare). Il leader apre crepe tra alleati nel mercato unico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La lettera sui dazi, il «bullismo economico»: cosa vuole Trump dall'Unione europea??Tariffe al 30%, danno di 35 miliardi all'Italia

In questa notizia si parla di: tariffe - lettera - dazi - bullismo

Dazi Trump, il tycoon minaccia tariffe del 200% su prodotti farmaceutici e 50% su rame, poi sull’Ue: “Lettera in arrivo entro 2 giorni” - Donald Trump, il tycoon e presidente degli Stati Uniti, torna a scuotere i mercati con un annuncio clamoroso: minaccia tariffe del 200% su farmaci e del 50% sul rame, e una lettera in arrivo entro due giorni dall'UE.

TRUMP ALLA GUERRA DEI DAZI: PRIME LETTERE A TOKYO E SEUL (Il Giornale, Camilla Conti, 8 luglio 2025) Donald Trump ha rilanciato la sua guerra commerciale, annunciando via Truth Social nuovi dazi su 14 Paesi, con tariffe del 25% per Giappone e Vai su X

È arrivata la botta di Trump, durissima. Dazi del 30% per l'Unione Europea Vai su Facebook

La lettera sui dazi, il «bullismo economico»: cosa vuole Trump dall'Unione europea?; Trump rinvia dazi al 1° agosto: “Ue ci sta trattando bene, entro 2 giorni lettera”; Von der Leyen: Rapporti Usa potrebbero non tornare come prima. Aziende Ue chiedono certezze - Von der Leyen: Priorità stabilizzare relazioni con Usa ma non siamo ingenui.

La lettera sui dazi, il «bullismo economico»: cosa vuole Trump dall'Unione europea? - L’idea di mantenere alti gli introiti dalle tariffe e la linea guardinga con Xi (che può usare il ricatto delle terre rare). Riporta corriere.it

Dazi, Trump: tariffe al 30% per l'Ue. Ursula: sconvolgente, pronti a reagire - È arrivata, dopo una lunga attesa, la lettera di Donald Trump all'Unione Europea sui dazi. Secondo iltempo.it