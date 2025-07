Australia 26enne tedesca dispersa per 12 giorni nell’outback | miracolosamente sopravvissuta

Una giovane backpacker tedesca di 26 anni ha vissuto un vero e proprio miracolo: dopo essere scomparsa per 12 giorni nell’outback australiano, Carolina Wilga è stata miracolosamente trovata viva. La sua straordinaria resistenza e il coraggio dimostrato in quella terra selvaggia hanno catturato l’attenzione di tutto il mondo, simbolo di speranza e tenacia. La vicenda di Carolina ci ricorda quanto possa essere preziosa la vita e l’importanza di prepararsi adeguatamente alle avventure più estreme.

Dispersa nell’entroterra australiano: salva dopo 12 giorni Carolina Wilga, backpacker tedesca. È stata definita una sopravvivenza miracolosa quella di Carolina Wilga, una ragazza tedesca di 26 anni che ha resistito 12 giorni da sola in una zona remota dell’ Australia Occidentale, dopo essersi smarrita durante un viaggio in van. La giovane stava esplorando il Paese con un visto working holiday, molto popolare tra i giovani europei, quando il suo mezzo si è impantanato nella regione di Wheatbelt, lontano da qualsiasi forma di civiltà. Persa nel bush australiano (boscaglie), Wilga è rimasta senza cibo né acqua potabile, riuscendo a sopravvivere bevando dalle pozzanghere e trovando rifugio notturno in grotte naturali per sfuggire al freddo pungente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it