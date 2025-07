Garlasco Dna del terzo uomo | cambia tutto La decisione dell’ultima ora

A Garlasco, un nuovo capitolo si apre nel caso di Chiara Poggi: l'esame genetico replicato cambia le carte in tavola, mettendo in discussione le decisioni dell’ultima ora. Le analisi sul DNA maschile ritrovato nel 2007 potrebbero rivoluzionare la sentenza, aprendo scenari ancora più intricati. Durante l’udienza tecnica, si è assistito a un momento cruciale che potrebbe ridefinire la verità e gli strumenti della giustizia.

È stato replicato l’esame genetico sulle tracce di Dna maschile rilevate nel 2007 sul tampone orale effettuato durante l’autopsia sul corpo di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto di diciassette anni fa nella sua abitazione di Garlasco, in provincia di Pavia. La nuova attività peritale è stata condotta nell’ambito dell’ incidente probatorio disposto dalla procura generale di Milano, dopo la riapertura del caso. Durante l’udienza tecnica, avvenuta nei giorni scorsi, si è proceduto a una seconda analisi del campione, ritenuta necessaria per dare validità scientifica ai primi riscontri. Due profili genetici estranei a Stasi e Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, Dna del terzo uomo: cambia tutto. La decisione dell’ultima ora

