Nico Gonzalez Juve sirene arabe per l’argentino | per questa cifra può lasciare Torino Importanti novità

Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus si fa sempre più incerto, con sirene arabe pronte a scuotere Torino. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il talentuoso argentino potrebbe lasciare i bianconeri per una cifra importante, aprendo nuovi scenari di mercato e importanti novità per la società piemontese. Cosa riserveranno le prossime settimane? Resta con noi per scoprire tutte le evoluzioni di questa intrigante trattativa.

Nico Gonzalez Juve, sirene arabe per l’argentino: cosa può succedere nelle prossime settimane. Il futuro di Nico Gonzalez alla Juve è ancora incerto, ma secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Gianni Balzarini, il giocatore argentino potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato. Al Ahli, club saudita di Jeddah, ha mostrato un forte interesse per Gonzalez, e questa potrebbe essere una delle trattative che la Juve prenderà in considerazione per alleggerire il proprio monte ingaggi e ottenere risorse economiche importanti. Alessandro Moggi, noto agente e intermediario, è al lavoro per facilitare l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, sirene arabe per l’argentino: per questa cifra può lasciare Torino. Importanti novità

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena - Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino.

Nico Gonzalez viaggia verso l'addio alla Juventus: spunta nuovamente l'interesse dei club arabi Come riportato da Tuttosport, i bianconeri potrebbero liberarsi dell'argentino, puntando a incassare una trentina di milioni

Sull'attaccante si sono registrate

Juventus, la scelta di Nico Gonzalez: Tudor non lo vuole, l'Arabia sì; Nico Gonzalez, cassa Juve: la cessione dà il via alla rivoluzione di Comolli; Juventus, l'Al-Ahli vuole Nico Gonzalez: le cifre.

Nico Gonzalez-Al Ahli, basterà un ingaggio a doppia cifra a convincere l'argentino? - La Juventus guarda con interesse al mercato saudita per sbloccare le cessioni in questa finestra estiva. Riporta tuttojuve.com

Juventus, la scelta di Nico Gonzalez: Tudor non lo vuole, l'Arabia sì - Un equivoco tattico e un ruolo da comprimario: il Mondiale per Club ha detto questo del presente di Nico Gonzalez alla Juventus. Scrive calciomercato.com