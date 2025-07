Trump minaccia di revocare la cittadinanza all’attrice Rosie O’Donnell

In un gesto che scuote il panorama politico e mediatico, Donald Trump minaccia di revocare la cittadinanza a Rosie O’Donnell, alimentando nuovamente le tensioni tra politica e celebrità. Un'azione che sfida le norme e mette in discussione i limiti dell’autorità presidenziale. Ma cosa significa davvero questa dichiarazione? Scopriamo insieme le implicazioni di questa controversa vicenda.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di stare valutando la possibilità di “revocare” la cittadinanza statunitense all’attrice e comica Rosie O’Donnell, nonostante una sentenza della Corte Suprema risalente a decenni fa che vieta espressamente al governo di compiere tale azione. “A causa del fatto che Rosie O’Donnell non è nell’interesse del nostro grande Paese, sto valutando seriamente la possibilità di revocarle la cittadinanza“, ha scritto Trump sabato in un post sui social media. Trump ha aggiunto che O’Donnell, che si è trasferita in Irlanda a gennaio, dovrebbe rimanerci ”se la vogliono”. 🔗 Leggi su Lapresse.it