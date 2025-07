Manna a Zingonia per un grande obiettivo del Napoli Lookman! Raspadori nell’affare

Napoli si muove deciso sul mercato: secondo Sportmediaset, il ds Manna ha incontrato Percassi a Zingonia per trattare l'acquisto di Lookman, uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco azzurro. Con un’offerta di 20-25 milioni più Raspadori, il club partenopeo punta a mettere le mani su un affare importante, aprendo la strada a un doppio colpo dalla Serie A: Lucca e Lookman. La sfida è appena iniziata, e il futuro del Napoli potrebbe essere scritto in questa strategica trattativa.

Napoli – Secondo Sportmediaset il ds Manna sarebbe stato a Zingonia per incontrare Percassi e capire i margini per Ademola Lookman, grande obiettivo per l'attacco. L'offerta è stata di 20-25 milioni più il cartellino di Raspadori. In attesa della risposta dell'Atalanta, il Napoli fa sul serio per il nigeriano. Si prospetterebbe così un doppio colpo dalla Serie A per completare l'attacco: Lucca-Lookman. L'ex Fulham ha 27 anni. In tre stagioni italiane ha segnato 52 gol in 117 partite. A Bergamo è diventato ciò che non era mai stato prima nella sua carriera: un giocatore decisivo, determinante.

