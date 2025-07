Dragon Quest 7 Remake è in sviluppo presso Square-Enix per un report

Il successo travolgente di Dragon Quest III HD-2D Remake ha acceso l’entusiasmo tra i fan e gli sviluppatori, spingendo Square Enix a puntare ancora più in alto. Secondo fonti affidabili e documenti trapelati, un nuovo capitolo della saga, Dragon Quest VII: Remake, è attualmente in fase di sviluppo. Questo progetto promette un restyling approfondito, che potrebbe rivoluzionare l’esperienza di gioco e riportare ai fasti di un tempo uno dei titoli più amati della serie.

Con il successo riscosso da Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix pare intenzionata a riportare alla luce un altro grande classico della saga: Dragon Quest VII: Remake è attualmente in sviluppo presso il publisher giapponese, stando ad un report. Ebbene sì, secondo un'indiscrezione affidabile, supportata da documenti interni trapelati, il progetto è etichettato espressamente come "remake" e non come "remaster", indicando un lavoro profondo su grafica, gameplay e struttura generale del gioco. Originariamente uscito su PlayStation nel 2000 e successivamente ripubblicato su Nintendo 3DS con alcune migliorie, Dragon Quest VII è ricordato per la sua trama stratificata, ambientazioni temporali multiple e ampiezza contenutistica.

