Loredana Lecciso su Al Bano | Non c’è stato nemmeno il tempo di conoscerci

Loredana Lecciso rivela i retroscena della sua storia con Al Bano, tra emozioni, fede e innovazione. La loro relazione, fatta di moments intensi e scelte autentiche, sfida le convenzioni e si rinnova con un tocco modernissimo: un “anello nuziale virtuale” (NFT). Una testimonianza di come l’amore possa evolversi oltre i confini tradizionali, dimostrando che per loro…

Loredana Lecciso, da sempre al centro del gossip per la sua storia con Al Bano Carrisi, ha rilasciato un’intervista dove ripercorre con schiettezza la sua lunga relazione col cantante. In questo dialogo vediamo come amore, famiglia e fede siano i pilastri del loro legame. Pur non essendosi mai sposati in chiesa, la coppia si sente unita da un “anello nuziale virtuale” (un NFT, in pratica). E aggiunge: “La nostra è una scelta d’amore, abbiamo due figli che adoriamo”, riferendosi ai loro due figli. “Ero già incinta dopo due mesi”: la rivelazione di Loredana Lecciso. La storia tra Loredana Lecciso e Al Bano è cominciata all’inizio degli anni 2000 in modo travolgente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Loredana Lecciso su Al Bano: “Non c’è stato nemmeno il tempo di conoscerci”

