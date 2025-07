Escursionisti perdono l’orientamento sulla Pania Per salvarli intervengono gli elicotteri dei vigili del fuoco

Un’escursione tra le meraviglie delle Alpi Apuane si trasforma in una vera e propria odissea per tre escursionisti stranieri sulla Pania della Croce. Per fortuna, il rapido intervento dei vigili del fuoco e l’elicottero Drago hanno evitato il peggio, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale rispettare i limiti e pianificare accuratamente le avventure in montagna. Una storia che sottolinea l’importanza della sicurezza e della prontezza nei momenti di emergenza.

Stazzema, 12 luglio 2025 – Momenti di paura e apprensione per tre escursionisti stranieri che oggi si sono avventurati sulla Pania della Croce finendo però con il perdere il senso dell’orientamento. Sono stati proprio loro a lanciare l’allarme e a chiedere i soccorsi, poi arrivati grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Il primo ad arrivare sul posto è stato l’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina (Livorno), con i tre escursionisti apparsi fin da subito in buone condizioni di salute nonostante il comprensibile smarrimento per la disavventura. Contemporaneamente la squadra del distaccamento dei vigli del fuoco di Castelnuovo Garfagnana è intervenuta al campo sportivo di Vergemoli per fare assistenza a ‘Drago’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Escursionisti perdono l’orientamento sulla Pania. Per salvarli intervengono gli elicotteri dei vigili del fuoco

