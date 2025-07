Zuppi | L’idea che il riarmo sia una via per la pace è pericolosa

Nell'attuale scenario internazionale, la proposta di considerare il riarmo come strada verso la pace si rivela una via pericolosa e ingannevole. Il presidente della CEI, Zuppi, sottolinea l'importanza di seguire gli appelli del Papa, che chiede di trasformare le comunitĂ in vere case di pace. La vera sfida consiste nel trovare metodi alternativi e piĂą efficaci per costruire un futuro di armonia e sicurezza duraturi.

Il presidente della Cei ha ricordato i numerosi appelli pronunciati dal Pontefice dall'inizio del suo mandato. "Il Papa ci ha chiesto di rendere ogni comunitĂ una casa di pace", ha osservato, evidenziando come la strada che porta a questo risultato possa avverarsi in modi ben diversi da quelli immaginati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zuppi: “L’idea che il riarmo sia una via per la pace è pericolosa”

In questa notizia si parla di: pace - zuppi - idea - riarmo

Zuppi: “La pace si raggiunge attraversando la guerra con tutta la tragedia” - Nel contesto del Festival dell’Economia di Trento, il Cardinale Matteo Maria Zuppi riflette sulla pace raggiunta attraverso la guerra e sull’importanza di non rassegnarsi all’orrore del conflitto.

"Non ci si può limitare ad una discussione accademica sulla #pace... No, questa è una discussione tragica che si confronta con le tantissime guerre, con una violenza terribile, con la logica del riarmo cioè dell’alimentare le guerre, la logica del pensare che le Vai su Facebook

La logica del riarmo alimenta le guerre. Il card. Zuppi incontra l'ambasciatore russo presso la S. Sede (S.C.); La pace secondo Matteo Zuppi; Stop Rearm Europe: “Siamo oltre 440 sigle. Il 21 giugno in piazza a Roma contro il riarmo”.

Card. Zuppi, la logica del riarmo alimenta le guerre - "Non ci si può limitare ad una discussione accademica sulla pace, che alla fine sarebbe un dialogo di quelli che stanno bene e che discutono su come stare meglio; no, questa è una discussione tragica ... ansa.it scrive

Ue, Zuppi: «La sfida è scegliere il dialogo per la pace e non il riarmo» - Il cardinale Matteo Zuppi cita Hetty Hillesum, scrittrice olandese vittima della Shoah, per rappresentare lo sforzo spirituale che occorre compiere per superare la guerra e per preparare la pace ... Secondo msn.com