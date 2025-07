Hjulmand Juve svelata la cifra richiesta dallo Sporting | il nome del centrocampista è da monitorare con attenzione Ultime

La Juventus tiene d'occhio Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1997, sempre più vicino a lasciare lo Sporting Lisbona. La cifra richiesta dal club portoghese, rivelata nelle ultime ore, fa tremare gli entusiasmi bianconeri, che continuano a monitorare con attenzione questa opzione da 232 milioni. Ma quali saranno le prossime mosse della Vecchia Signora? Restate sintonizzati per scoprire se Hjulmand diventerà presto un nuovo protagonista della mediana juventina.

Hjulmand Juve, svelata la cifra richiesta dallo Sporting: le ultimissime novità sul centrocampista. Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1997, è un giocatore che continua a suscitare l’interesse della Juve. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il profilo di Hjulmand è stato seguito con attenzione dai bianconeri, che lo considerano una delle possibili opzioni per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Hjulmand, che gioca attualmente nello Sporting, ha avuto un impatto significativo in Serie A, mostrando grande capacità di regia, recupero palla e visione di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juve, svelata la cifra richiesta dallo Sporting: il nome del centrocampista è da monitorare con attenzione. Ultime

