Scomparsa del piccolo Alain a Ventimiglia | perché è stata sequestrata l’auto dell’uomo che dice di averlo visto

La scomparsa del piccolo Alain a Ventimiglia continua ad appassionare e preoccupare l’intera comunità. Nuovi sviluppi emergono dall’indagine: gli inquirenti hanno sequestrato l’auto di un uomo che ha modificato più volte la sua versione dei fatti, alimentando il mistero sulla verità dietro la sparizione del bimbo di 5 anni. Ogni dettaglio è cruciale per fare luce su questa drammatica vicenda e ritrovare il piccolo Alain.

Il caso del piccolo Alain: sequestrata l’auto di un uomo che ha cambiato versione. Un nuovo elemento si aggiunge all’indagine sulla scomparsa del piccolo Alain Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera (11 luglio) dal camping “Por La Mar” nella frazione Latte di Ventimiglia. I carabinieri hanno sequestrato una Fiat Uno, nella disponibilità di P.D., un uomo che ha riferito agli investigatori di aver incontrato il bambino poco dopo la sua sparizione. Secondo quanto emerso, l’uomo inizialmente aveva detto di aver accompagnato Alain a piedi. In seguito, però, ha modificato la sua versione, ammettendo di aver fatto salire il bambino in macchina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparsa del piccolo Alain a Ventimiglia: perché è stata sequestrata l’auto dell’uomo che dice di averlo visto

