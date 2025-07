Ederson Juve tutti pazzi per il centrocampista dell’Atalanta | questo retroscena può stravolgere i piani Bianconeri ancora in corsa?

Ederson dell’Atalanta sta scaldando il mercato: la Juve sembra essere tra le squadre più interessate, ma le sue mosse potrebbero cambiare gli equilibri. Con un retroscena che potrebbe stravolgere i piani bianconeri, il centrocampista brasiliano è nel mirino di diversi club italiani e stranieri, tra cui l’Arabia. Resta da capire se questa corsa porterà a una vera svolta o resterà solo un’illusione di mercato.

