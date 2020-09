Pjanic sicuro su Messi | Non me lo immagino con un' altra maglia Voglio giocare con lui

mai_voi : @IlRunner @TGol61 Pjanic con Arthur sicuro che sia meglio? Io ho i miei dubbi, Pjanic era una certezza. -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic sicuro

BARCELLONA - "Avevo bisogno di nuovi stimoli. Dopo 9 anni in Italia cercavo nuove sfide e il Barça era il mio sogno". Si presenta così Miralem Pjanic nella primo giorno ufficiale da giocatore del Barc ..."Grazie al club, al presidente, ad Abidal che mi ha mandato un forte abbraccio. È un orgoglio enorme per me e per la mia famiglia essere qui. Lotterò per portare il club dove dev'essere e a vincere tr ..."Lasciare la Juve è stato complicato. Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore ha bisogno di nuovi stimoli per affrontare nuove sfide. Dopo nove anni in Italia avevo bisogno di nuovi obiettiv ...