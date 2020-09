«Non faccio terrorismo, pensate positivo» (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19, Christian Garzoni, specialista in malattie infettive: «Basta diramare le cifre dei contagi ogni giorno». Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19, Christian Garzoni, specialista in malattie infettive: «Basta diramare le cifre dei contagi ogni giorno».

MARCOCARTA85 : Dai microfonino... Non scherzare, faccio sul serio! #TiSpiezzoInDue @ Milan, Italy - borghi_claudio : @ugomagri Hahahahah ma non mi faccia ridere. Faccio screenshot, serve per farle pagare la lite temeraria. - RaffaeleFitto : Basta slogan alla #Puglia serve competenza e serietà Non faccio promesse, ma vi assicuro il mio impegno per 5 anni… - NuNuZ_00 : Lo so, lo so, lo so che butto lì un tweet e poi spesso sparisco e non riesco a stare dietro le notifiche ma con la… - loveyouhar : Sto facendo più figure di merda in questo reparto che in qualsiasi altro Che posso dire loro? Scusate sono stupid… -