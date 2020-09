Messi giocatore più pagato davanti a Ronaldo: la classifica e i soldi dei primi 10 del 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sempre davanti a tutti. Secondo la rivista Forbes il fuoriclasse del Barcellona si conferma come l’anno scorso alla guida della top 10 dei giocatori che hanno guadagnato di più, dall’alto dei suoi quasi 106 milioni di euro (105,9) guadagnati tra stipendio e altri riconoscimenti. Segue CR7, anche lui secondo come l’anno precedente, con circa 98 milioni di euro. Al terzo e quarto posto troviamo due giocatori del Paris Saint-Germain, Neymar (80 milioni di euro) e Mbappé, il più giovane in classifica con 35 milioni di euro guadagnati. Poi Salah del Liverpool con 31 milioni di euro, poco più di Paul Pogba del Manchester United (circa 28 milioni). In settima posizione c’è Antoine Griezmann del Barcellona con circa 27 milioni di euro. ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Lionele Cristianosemprea tutti. Secondo la rivista Forbes il fuoriclasse del Barcellona si conferma come l’anno scorso alla guida della top 10 dei giocatori che hanno guadagnato di più, dall’alto dei suoi quasi 106 milioni di euro (105,9) guadagnati tra stipendio e altri riconoscimenti. Segue CR7, anche lui secondo come l’anno precedente, con circa 98 milioni di euro. Al terzo e quarto posto troviamo due giocatori del Paris Saint-Germain, Neymar (80 milioni di euro) e Mbappé, il più giovane incon 35 milioni di euro guadagnati. Poi Salah del Liverpool con 31 milioni di euro, poco più di Paul Pogba del Manchester United (circa 28 milioni). In settima posizione c’è Antoine Griezmann del Barcellona con circa 27 milioni di euro. ...

