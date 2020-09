Le parolacce della De Blanck, Brandi subito sbronza, la febbre sospetta. E' già Grande Fratello trash (Di martedì 15 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 parte dalla sassaiola di parolacce di Patrizia De Blanck, dalla sgangherata sirena di Flavia Vento, dai cicchetti di Matilde Brandi e dalla febbre di Tommaso Zorzi (non sarebbe Covid-19). Sono loro i vip ad animare la prima puntata del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, che apre subito il televoto: “Chi preferite?”. Rissa tra De Blanck e Zorzi: “Duchessa decaduta di che?! St**zo. Non ti saluto”. Enock Barwuah ricorda Willy Monteiro. Venerdì 18 settembre seconda puntata e nuovi ingressi: da Elisabetta Gregoraci a Denis Dosio, da Maria Teresa Ruta con la figlia a Paolo Brosio. Prologo Completo rosa cipria e cravatta verde pallido per Alfonso Signorini che ricorda il ventennale ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) IlVip 5 parte dalla sassaiola didi Patrizia De, dalla sgangherata sirena di Flavia Vento, dai cicchetti di Matildee dalladi Tommaso Zorzi (non sarebbe Covid-19). Sono loro i vip ad animare la prima puntata del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, che apreil televoto: “Chi preferite?”. Rissa tra Dee Zorzi: “Duchessa decaduta di che?! St**zo. Non ti saluto”. Enock Barwuah ricorda Willy Monteiro. Venerdì 18 settembre seconda puntata e nuovi ingressi: da Elisabetta Gregoraci a Denis Dosio, da Maria Teresa Ruta con la figlia a Paolo Brosio. Prologo Completo rosa cipria e cravatta verde pallido per Alfonso Signorini che ricorda il ventennale ...

