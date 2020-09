Fiorentina, sette mesi dopo Commisso è tornato a Firenze: "Nessuno vuol vincere più di me" (Di martedì 15 settembre 2020) sette mesi dopo, sette mesi che sembrano passati in un attimo. Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a Firenze. Mancava da prima del lockdown, poi la pandemia che ha bloccato viaggi e ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 settembre 2020)che sembrano passati in un attimo. Il patron dellaRocco. Mancava da prima del lockdown, poi la pandemia che ha bloccato viaggi e ...

qn_lanazione : Rocco #Commisso torna a #Firenze dopo sette mesi - svbastian_ : Quando mettete la Fiorentina subito dietro le prime sette ricordatevi di chi li allena e della gestione sportiva ch… - MassimoTera : @VanessaPanatta Debuttò nella stagione 1936-1937, il 2 maggio 1937 in Roma-Fiorentina (2-2) sette giorni dopo, il… - M__Pastorelli : Pranzo di fine estate... Momenti di felice compagnia. #estate2020 #amici #friends #love #fiorentina @ Sette Strade - LucaBarbi74 : RT @giopU2viola: 31 gennaio 2020: chiusura sessione invernale calciomercato. Sette mesi di trattative per prendere 2 parametri zero. Tutto… -