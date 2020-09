Democrazia diretta addio. “La dittatura funziona meglio”: il pentimento di Grillo (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – “È paradossale che funzionino più le dittature delle democrazie. Siamo bloccati su stronzate gigantesche”. Parola di Beppe Grillo, che in collegamento con la conferenza stampa al Senato sulla presentazione del decreto Mise, ha compiuto l’ultima giravolta tarantolata in salsa giallo-Rousseau. Dopo averci propinato per anni le presunte virtù della Democrazia diretta e le conquiste innovative della rete, adesso il garante del Movimento 5 Stelle ribalta tutto. A dirla tutta però, non è la prima volta che il comico ligure riflette ad alta voce sui sistemi politici tirando fuori perle di questo tipo. Ad esempio nel 2011 scrisse: “Meglio una dittatura illuminata che una Democrazia di corrotti”. Sprofondo Rousseau E ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – “È paradossale che funzionino più le dittature delle democrazie. Siamo bloccati su stronzate gigantesche”. Parola di Beppe, che in collegamento con la conferenza stampa al Senato sulla presentazione del decreto Mise, ha compiuto l’ultima giravolta tarantolata in salsa giallo-Rousseau. Dopo averci propinato per anni le presunte virtù dellae le conquiste innovative della rete, adesso il garante del Movimento 5 Stelle ribalta tutto. A dirla tutta però, non è la prima volta che il comico ligure riflette ad alta voce sui sistemi politici tirando fuori perle di questo tipo. Ad esempio nel 2011 scrisse: “Meglio unailluminata che unadi corrotti”. Sprofondo Rousseau E ...

simonebaldelli : @luigidimaio sostiene che poiché il #tagliodeiparlamentari è stato approvato in 4 letture, oggi sia doveroso votar… - AlbertoBagnai : @luigidimaio @diMartedi @La7tv “Te piace la democrazia diretta, Luigì?” (semicit.) - pietroraffa : La Costituzione italiana è una cosa seria, non un foglio di carta da piegare alla volontà di chi sogna una pericolo… - beppebalestro : RT @Arturo_Parisi: Democrazia Diretta! - Perla87418384 : RT @IoNonVotoM5S: Dalla Lega a tanti nel PD, il NO si allarga. Ecco perché rispunta Grillo. NO oltre 40% dimostrerebbe che il Paese non cre… -