Chi è Filippo Bisciglia? Conduttore di Temptation Island 2020: età e fidanzata (Di martedì 15 settembre 2020) Chi è il Conduttore di Temptation Island 2020 Filippo Bisciglia? Filippo anche quest'anno condurrà il noto programma su Canale 5, e visibile anche su Mediaset Play, che da anni tiene compagnia a milioni di italiani durante l'estate. Temptation Island avrà inizio il 2 luglio e perdurerà per tutto il mese con varie puntate all'insegna del gossip e degli incontri tra single e fidanzati. IL REGOLAMENTO DI Temptation Island LA VITA PRIVATA DELLE COPPIE QUANDO FINISCE Temptation Island? CHI SONO I TENTATORI E LE TENTATRICI? https://www.instagram.com/p/CBfY4XFKk3q/ Bisciglia è fidanzato con Pamela Camassa e ...

