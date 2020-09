Calciomercato Roma – Spunta un nome russo per l’attacco (Di martedì 15 settembre 2020) Il Calciomercato Roma in questi giorni sta girando intorno agli attaccanti. Resta tutto da decifrare il futuro di Dzeko, perchè la Juve non molla la pista Suarez e il bosniaco resta la seconda scelta. La posizione di Dzeko inevitabilmente frena anche la trattativa con il Napoli per Milik. Ma sia che ci sia Dzeko al centro dell’attacco o Milik, i giallorossi sono a caccia anche di un attaccante di scorta dopo l’addio a Kalinic e in queste ore si sta facendo spazio una pista russa. Kokorin il profilo che piace Alexander Kokorin dello Spartak Mosca piace e molto alla Roma, ma quello che frena leggermente i giallorossi è il carattere particolarmente caldo dell’attaccante russo. Però ha 29 anni ed è valutato 10 milioni di euro, un costo non eccessivo per un attaccante che ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Ilin questi giorni sta girando intorno agli attaccanti. Resta tutto da decifrare il futuro di Dzeko, perchè la Juve non molla la pista Suarez e il bosniaco resta la seconda scelta. La posizione di Dzeko inevitabilmente frena anche la trattativa con il Napoli per Milik. Ma sia che ci sia Dzeko al centro dell’attacco o Milik, i giallorossi sono a caccia anche di un attaccante di scorta dopo l’addio a Kalinic e in queste ore si sta facendo spazio una pista russa. Kokorin il profilo che piace Alexander Kokorin dello Spartak Mosca piace e molto alla, ma quello che frena leggermente i giallorossi è il carattere particolarmente caldo dell’attaccante. Però ha 29 anni ed è valutato 10 milioni di euro, un costo non eccessivo per un attaccante che ...

