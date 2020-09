A Star is Born, Shallow: testo e traduzione della canzone (Di martedì 15 settembre 2020) Shallow testo – La canzone principale del film A Star is Born è sicuramente Shallow, singolo dei cantanti statunitensi Lady Gaga e Bradley Cooper, pubblicato il 28 settembre 2018 come primo estratto dalla colonna sonora A Star Is Born Soundtrack. Il brano ha ottenuto un enorme successo a livello mondiale, ricevendo, tra i vari riconoscimenti, un Golden Globe, un Premio Oscar e due Grammy Award, e diventando il più premiato nella storia della musica. Ma qual è il testo? E la traduzione? Di seguito tutte le informazioni. testo Ecco il testo integrale della ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020)– Laprincipale del film Aisè sicuramente, singolo dei cantanti statunitensi Lady Gaga e Bradley Cooper, pubblicato il 28 settembre 2018 come primo estratto dalla colonna sonora AIsSoundtrack. Il brano ha ottenuto un enorme successo a livello mondiale, ricevendo, tra i vari riconoscimenti, un Golden Globe, un Premio Oscar e due Grammy Award, e diventando il più premiato nella storiamusica. Ma qual è il? E la? Di seguito tutte le informazioni.Ecco ilintegrale...

clefibeleos : @gaetano_v04 @concetto__ Ci sono più versioni di A Star Is Born che stelle nel cielo. Il primo film è del ‘37, il s… - candywhorehole : RT @myssstanelenoir: Penso a quando saltai scuola per andarmene a Milano a guardare A Star Is Born al cinema e mia nonna mi sgamò subito pe… - LongTakeIt : IN TV ?? Tell me somethin', girl Are you happy in this modern world? ?? #BradleyCooper e #LadyGaga 'debuttano' in… - hugmevfede : Ah ma stasera c’è “A star is born” Non l’ho mai visto e vorrei guardarlo ma poi chi si sveglia alle 6 domani mattina - myssstanelenoir : Penso a quando saltai scuola per andarmene a Milano a guardare A Star Is Born al cinema e mia nonna mi sgamò subito… -