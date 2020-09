Venezia-Trento in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) L’Umana Reyeraffronterà in casa la Dolomiti Energianell’ultimo turno del gruppo C didi Serie A1. I lagunari in vetta a pari punti con Trieste, cercheranno di dare la zampata decisiva nel girone che li vedeva al via come favoriti. L’appuntamento con il confronto è fissato per le ore 20.00 di lunedì 14 settembre, in contemporanea con l’altro match del gruppo.su Eurosport Player. Lunedì 14 settembre, Ore 20.00 – Umana Reyer-Dolomiti Energia(Eurosport Player) SEGUI IL MATCH LIVE IL REGOLAMENTO DELLARISULTATI E CLASSIFICHE