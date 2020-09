Un fottutissimo minuto e la mia carriera è finita Signorini e il Grande Fratello Vip | una scelta kamikaze

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Direttore, inizia ilVip (questa sera in prime time su Canale 5). Non può sottrarsi! Anzi, non puoi sottrarti. Ci diamo del tu giusto? «Certo! Non ho mica l'età di Piero Angela!». Allora, senti, io non guardo il Gf da quando Taricone e la Plevani facevano le cosacce nella Casa. Dammi un buon motivo per vedere questa edizione. «Beh, se non lo guardi da 20 anni continuerai a non guardarlo! Nel 2000 fu un vero e proprio esperimento, poi si; evoluto... o forse sarebbe meglio dire "involuto". Ora risalta di più l'aspetto del varietà, dell'intrattenimento. Comunque... perché guardarlo...; da aprile che lavoriamo al cast, abbiamo scartato persone molto popolari per dare risalto a "più registri". Ecco, ...