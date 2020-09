Rientro a scuola con la giusta l’alimentazione | ecco i consigli dell’esperta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 settembre 2020) Una alimentazione adeguata è indispensabile per crescere in modo sano e per ottenere un buon rendimento scolastico. Cibo è mente sono strettamente correlati, quello che mangiamo, quanto ne mangiamo e come lo mangiamo influenza, tra le varie cose, una serie di ormoni e di neurotrasmettitori, alcuni fondamentali nella regolazione dell’umore, dello stato emotivo e dei processi di apprendimento. Inoltre, con l’emergenza COVID19 che non accenna a finire, mangiare bene ci aiuta anche a rinforzare il nostro sistema immunitario. Sostanze come le vitamine, infatti, sono fondamentali per tenere attive le difese dell’organismo nei confronti di malattie come raffreddore ed influenze, ma possono risultare utili anche per il temutissimo COVID. Non dimentichiamo che per una serie di motivi, ancora in fase di studio, questo virus è del tutto asintomatico per molte ...