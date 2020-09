Mattarella a Vo’ per l’inaugurazione dell’anno scolastico (Di lunedì 14 settembre 2020) Sergio Mattarella inaugura il nuovo anno scolastico a Vo’, uno dei luoghi simbolo dell’emergenza coronavirus. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di inaugurare il nuovo anno scolastico alla Scuola primaria Guido Negri di Vo’. Una decisione altamente simbolica che porta il Capo dello Stato a celebrare la ripartenza della scuola in uno dei luoghi simbolo dell’emergenza coronavirus. Vò – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella augura buon anno scolastico agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Vò, in occasione della cerimonia d’apertura dell’anno scolastico, oggi 14 settembre 2020.. (Foto di Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) Sergioinaugura il nuovo annoa Vo’, uno dei luoghi simbolo dell’emergenza coronavirus. Il Presidente della Repubblica Sergioha deciso di inaugurare il nuovo annoalla Scuola primaria Guido Negri di Vo’. Una decisione altamente simbolica che porta il Capo dello Stato a celebrare la ripartenza della scuola in uno dei luoghi simbolo dell’emergenza coronavirus. Vò – Il Presidente della Repubblica Sergioaugura buon annoagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Vò, in occasione della cerimonia d’apertura dell’anno, oggi 14 settembre 2020.. (Foto di Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della ...

AzzolinaLucia : Dalle 16:30 potete seguire sulla mia pagina Facebook e su Rai 1 la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico,… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari-… - Raiofficialnews : #TuttiAScuola, in diretta da Vo’, oggi alle 16:35 su @RaiUno con @andreadelogu e @insinnaflavio, alla presenza del… - erikaconlakappa : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari- G.Negri… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Alle 16.30 il presidente #Mattarella inaugura l'anno scolastico a #Vo' #tuttiascuola #primogiornodiscuola -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Vo’