Mattarella a Vo’ ha un pensiero per Willy: «Basta violenza e stop a chi la pratica e la eccita sui social» (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente Sergio Mattarella a Vo’ Euganeo rappresenta un’immagine fortissima di rinascita. Il Capo dello Stato si è recato in uno dei luoghi simbolo della pandemia da coronavirus in Italia – dove c’è stato il primo decesso, quello di Adriano Trevisan – per inaugurare il nuovo anno scolastico. Un momento di commozione tra gli alunni e le autorità presenti, non soltanto del mondo delle istituzioni, ma anche della cultura e dello sport (presente anche il ct della nazionale di calcio Roberto Mancini). LEGGI ANCHE > Mattarella contro la superficialità dei social: «Si prende posizione prima ancora di informarsi» Mattarella a Vo’ e l’intervento su Willy Ma l’intervento di Mattarella a Vo’ ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente Sergioa Vo’ Euganeo rappresenta un’immagine fortissima di rinascita. Il Capo dello Stato si è recato in uno dei luoghi simbolo della pandemia da coronavirus in Italia – dove c’è stato il primo decesso, quello di Adriano Trevisan – per inaugurare il nuovo anno scolastico. Un momento di commozione tra gli alunni e le autorità presenti, non soltanto del mondo delle istituzioni, ma anche della cultura e dello sport (presente anche il ct della nazionale di calcio Roberto Mancini). LEGGI ANCHE >contro la superficialità dei: «Si prende posizione prima ancora di informarsi»a Vo’ e l’intervento suMa l’intervento dia Vo’ ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari-… - AzzolinaLucia : Dalle 16:30 potete seguire sulla mia pagina Facebook e su Rai 1 la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico,… - Raiofficialnews : #TuttiAScuola, in diretta da Vo’, oggi alle 16:35 su @RaiUno con @andreadelogu e @insinnaflavio, alla presenza del… - CorriereCitta : Mattarella inaugura l’anno scolastico a Vo’ Euganeo - FoxyBiondi : RT @LaNotiziaTweet: .#Mattarella inaugura l'anno scolastico a Vo' Euganeo con la #Azzolina. La ministra: 'La #scuola non si è mai fermata,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Vo’