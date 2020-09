Mahmood | tante polemiche che hanno accompagnato la sua esibizione in arabo

Leggi su controcopertina

(Di lunedì 14 settembre 2020), il vincitore del Festival di Sanremo 2019 che in questo periodo trionfa su tutte le radio con il nuovo singolo Dorado, è tornato di recente a esibirsi in pubblico alla Notte della Taranta 2020, scelto dal Maestro Concertatore Paolo Buonvino per cantare un branolegato ai suoi ricordi d’infanzia (ricordiamo che il cantautore milanese, il cui vero nome è Alessandro Mahmoud è figlio di padre egiziano), contaminato dalla pizzica salentina. Una scelta che ha causato qualche polemica, da parte di spettatori chevissuto in qualche modo come una “offesa” sentire in una manifestazione tradizionale dei suoi così diversi da quelli a cui erano abituati. In ogni caso, è stata un’molto particolare, perché a causa delle misure ...