Krunic in uscita: la Sampdoria vira sul calciatore del Milan (Di lunedì 14 settembre 2020) La Sampdoria è alla caccia di un centrocampista per rinforzare la rosa di Claudio Ranieri in vista della prossima stagione. I blucerchiati, dopo la cessione di Linetty al Torino, devono rimpiazzare il polacco a centrocampo. Dopo la suggestiva pista di nome Adrien Silva, che non è ancora del tutto svanita, i blucerchiati sembrano aver messo gli occhi sul centrocampista di proprietà del Milan Rade Krunic. L’ex Empoli potrebbe rilevarsi un rinforzo utile e pronto a fare bene. Il bosniaco, nella passata stagione, non è riuscito a ritagliarsi molto spazio con la maglia rossonera e dopo l’arrivo di Tonali alla corte di Pioli è stato messo sul mercato. La Sampdoria è attenta e guarda interessata in attesa di capire come affondare il colpo. Il profilo del classe 1993 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Laè alla caccia di un centrocampista per rinforzare la rosa di Claudio Ranieri in vista della prossima stagione. I blucerchiati, dopo la cessione di Linetty al Torino, devono rimpiazzare il polacco a centrocampo. Dopo la suggestiva pista di nome Adrien Silva, che non è ancora del tutto svanita, i blucerchiati sembrano aver messo gli occhi sul centrocampista di proprietà delRade. L’ex Empoli potrebbe rilevarsi un rinforzo utile e pronto a fare bene. Il bosniaco, nella passata stagione, non è riuscito a ritagliarsi molto spazio con la maglia rossonera e dopo l’arrivo di Tonali alla corte di Pioli è stato messo sul mercato. Laè attenta e guarda interessata in attesa di capire come affondare il colpo. Il profilo del classe 1993 ...

MilanWorldForum : Milan: sono quattro i giocatori in uscita. La situazione -) - MilanWorldForum : Milan: sono quattro i giocatori in uscita. La situazione -) - news24_napoli : TS – Krunic in uscita: su di lui c’è il Benevento. Le ultime - VivoFra : @MorpheusMT Situazione Bakayoko? Bloccata? Oppure potrebbe arrivare magari con l uscita di krunic? - news24_napoli : Milan, Krunic in uscita: spunta il Benevento -