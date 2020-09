IEG | successo per VOICE | il format innovativo per il settore orafo gioielliero

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – La “nuova normalità” si è celebrata a Vicenza dal 12 al 14 settembre grazie a, iltotalmenteche IEG ha saputo ideare, realizzare e proporre alreduce da un lockdown che dalla scorsa edizione di Vicenzaoro January non aveva più avuto occasioni di incontro, confronto e business. 370 aziende, 100 autorevoli speaker, oltre 600 incontri di business matching organizzati da IEG – dei quali un terzo on line-, un fitto palinsesto di appuntamenti, tra seminari, conferenze e talk show, realizzati con tecnica cinematografica che hanno saputo emozionare il pubblico internazionale. Efficientissime “virtual buyers room” nelle quali si sono realizzati oltre 200 scambi commerciali e ...

Ultime Notizie dalla rete : IEG successo

Il Messaggero

(Teleborsa) - La “nuova normalità” si è celebrata a Vicenza dal 12 al 14 settembre grazie a VOICE, il format totalmente innovativo che IEG ha saputo ideare, realizzare e proporre al settore orafo gioi ...Tutto è pronto per VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, che, per la sua quinta edizione, si svolge in concomitanza di VOICE – Vicenzaoro International Community Event, l’appuntamento per il settore or ...