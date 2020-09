Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi (Di lunedì 14 settembre 2020) Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Ma il reality di Canale 5 non è la sua prima volta in trasmissioni del genere. Ecco chi è, da dove arriva e cosa ha fatto finora il ‘vippone’. Tommaso Zorzi al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 25. - Data di nascita: 2 aprile 1995. - Luogo di nascita: Milano. - Status: single. - Profilo Instagram: quasi 838.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Figlio di una famiglia molto benestante della ‘Milano bene’, ha vissuto per diversi anni a Londra, dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in Economia. Tornato a Milano, è diventato noto al ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 settembre 2020)è uno dei concorrenti delVip 5. Ma il reality di Canale 5 non è la sua prima volta in trasmissioni del genere. Ecco chi è, da dove arriva e cosa ha fatto finora il ‘vippone’.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 25. - Data di nascita: 2 aprile 1995. - Luogo di nascita: Milano. - Status: single. - Profilo Instagram: quasi 838.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Figlio di una famiglia molto benestante della ‘Milano bene’, ha vissuto per diversi anni a Londra, dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in Economia. Tornato a Milano, è diventato noto al ...

