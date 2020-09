Dalla Tunisia a Lampedusa con un barcone: bimbo di 8 mesi operato al Monaldi (Di lunedì 14 settembre 2020) Hanno attraversato il Mediterraneo Dalla Tunisia con la speranza di poter offrire al loro bimbo, di appena 8 mesi e affetto da una malformazione cardiaca, cure e assistenza adeguate. Dopo due giorni ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Hanno attraversato il Mediterraneocon la speranza di poter offrire al loro, di appena 8e affetto da una malformazione cardiaca, cure e assistenza adeguate. Dopo due giorni ...

Pierorezzacapa : Ma anche a voi arrivano chiamate dalla Tunisia? - satellix1966 : @diocheballa @LegaSalvini Matteuccio mio,se ancora stava al governo non avrebbe fatto entrare i turisti,provenienti… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: L'Italia del Pd ha lasciato il Paese nelle mani delle mafie africane, dopo i criminali scarcerati dalla Tunisia, adess… - Nidyaie : Migranti, su un barcone dalla Tunisia a Lampedusa per curare il figlio - SARwatchMED : RT @ag_notizie: Con un barcone dalla Tunisia a Lampedusa, tutto per salvare il figlio malato: bimbo operato -