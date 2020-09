Da addio certo a possibile permanenza: Koulibaly chiede l’adeguamento (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFatica a delinearsi il futuro di Kalidou Koulibaly. Ormai da giorni il difensore senegalese aspettava l’accordo definitivo tra il Napoli e Manchester City. Accordo mai arrivato visto che gli inglesi non hanno soddisfatto a pieno le richieste del club azzurro. È per questo che, nelle ultime ore, spunta fuori la possibilità da parte del classe 1991 di rimanere all’ombra del Vesuvio, a patto di un adeguamento del contratto. Secondo quanto riporta La Repubblica, il calciatore averebbe sentito al telefono il patron De Laurentiis, a cui avrebbe dato la disponibilità a restare in cambio di uno stipendio al rialzo. Una presa di posizione necessaria da parte dell’ex Genk vista la lunga fase di stand-by della trattativa che lo vedrebbe in Premier League il prossimo anno. L'articolo Da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFatica a delinearsi il futuro di Kalidou. Ormai da giorni il difensore senegalese aspettava l’accordo definitivo tra il Napoli e Manchester City. Accordo mai arrivato visto che gli inglesi non hanno soddisfatto a pieno le richieste del club azzurro. È per questo che, nelle ultime ore, spunta fuori la possibilità da parte del classe 1991 di rimanere all’ombra del Vesuvio, a patto di un adeguamento del contratto. Secondo quanto riporta La Repubblica, il calciatore averebbe sentito al telefono il patron De Laurentiis, a cui avrebbe dato la disponibilità a restare in cambio di uno stipendio al rialzo. Una presa di posizione necessaria da parte dell’ex Genk vista la lunga fase di stand-by della trattativa che lo vedrebbe in Premier League il prossimo anno. L'articolo Da ...

pisto_gol : I media spagnoli danno per certo l’addio al Barcellona di LSuarez: nel 4:2:3:1 di Koeman non c’è posto per lui - LuisaIannelli : @logansette @peppeprovenzano @matteosalvinimi Certo. E adesso basta, saprò bene cosa penso non serve me lo dica tu. Addio - Alvinsupersta11 : #callejon a me sembra strano che non abbia salutato la piazza.Sicuramente lui non è social ma la moglie si è nessun… - brancalaion : RT @pisto_gol: I media spagnoli danno per certo l’addio al Barcellona di LSuarez: nel 4:2:3:1 di Koeman non c’è posto per lui - CobraDoMar : RT @pisto_gol: I media spagnoli danno per certo l’addio al Barcellona di LSuarez: nel 4:2:3:1 di Koeman non c’è posto per lui -

Ultime Notizie dalla rete : addio certo Da addio certo a possibile permanenza: Koulibaly chiede l'adeguamento anteprima24.it Caso Colombin a Trieste, ecco i perché dell’addio dell’amministratore

Per Loi «enormi difformità» tra situazione reale e quanto gli era stato mostrato all’atto della nomina, un mese fa. Intanto sbloccati 2 mesi di cassa integrazione TRIESTE «Dimissioni determinate dalle ...

Mancosu e la clausola

Il capitano del Lecce Marco Mancosu dopo una stagione di assoluto livello in Serie A è sulla bocca di tutti a causa delle numerose incognite riguardo il suo futuro. Il rinnovo avvenuto lo scorso Agost ...

Per Loi «enormi difformità» tra situazione reale e quanto gli era stato mostrato all’atto della nomina, un mese fa. Intanto sbloccati 2 mesi di cassa integrazione TRIESTE «Dimissioni determinate dalle ...Il capitano del Lecce Marco Mancosu dopo una stagione di assoluto livello in Serie A è sulla bocca di tutti a causa delle numerose incognite riguardo il suo futuro. Il rinnovo avvenuto lo scorso Agost ...