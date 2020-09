Ciclismo, Simon Yates vince la Tirreno Adriatico 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Simon Yates ha conquistato la Tirreno Adriatico 2020. L’ultima tappa a Filippo Ganna. ROMA – Simon Yates ha conquistato la Tirreno Adriatico 2020. Settimana dominata dal britannico che nella cronometro finale di San Benedetto del Tronto è riuscito a difendersi dall’assalto di Geraint Thomas, l’altro grande favorito per la Maglia Azzurra. Sono 17 i secondi che hanno diviso i due connazionali con Rafal Majka che è salito sul podio con 29″ di ritardo dal vincitore. Il migliore degli italiani è Fausto Masnada (a 1’18”) che ha chiuso in sesta posizione. Nono Gianluca Brambilla (a 3’02”). Per vincenzo Nibali la 19esima posizione ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020)ha conquistato la. L’ultima tappa a Filippo Ganna. ROMA –ha conquistato la. Settimana dominata dal britannico che nella cronometro finale di San Benedetto del Tronto è riuscito a difendersi dall’assalto di Geraint Thomas, l’altro grande favorito per la Maglia Azzurra. Sono 17 i secondi che hanno diviso i due connazionali con Rafal Majka che è salito sul podio con 29″ di ritardo dal vincitore. Il migliore degli italiani è Fausto Masnada (a 1’18”) che ha chiuso in sesta posizione. Nono Gianluca Brambilla (a 3’02”). Pernzo Nibali la 19esima posizione ...

