«Yesterday», 55 anni del pezzo dei Beatles da Guinness dei primati (Di domenica 13 settembre 2020) Yesterday dei Beatles è tra le canzoni pop più registrate di tutti i tempi. Un traguardo che è valso al quartetto anche un Guinness dei primati: all’inizio del 1986 si contavano oltre 1600 reinterpretazioni incise. Per anni è stata anche la canzone con il maggior numero di passaggi radiofonici, poi, nel 1999 l’ha superata You've Lost That Lovin' Feelin' Feelin' dei Righteous Brothers. Io ballo da solo Paul McCartney registra Yesterday in solitaria. E non parliamo esclusivamente della parte vocale: è anche l’unico Beatles a suonare il pezzo. Da lì in poi a nessuno sembrerà più così strano che su disco ci siano anche canzoni registrate soltanto da alcuni dei ... Leggi su gqitalia (Di domenica 13 settembre 2020)deiè tra le canzoni pop più registrate di tutti i tempi. Un traguardo che è valso al quartetto anche undei: all’inizio del 1986 si contavano oltre 1600 reinterpretazioni incise. Perè stata anche la canzone con il maggior numero di passaggi radiofonici, poi, nel 1999 l’ha superata You've Lost That Lovin' Feelin' Feelin' dei Righteous Brothers. Io ballo da solo Paul McCartney registrain solitaria. E non parliamo esclusivamente della parte vocale: è anche l’unicoa suonare il. Da lì in poi a nessuno sembrerà più così strano che su disco ci siano anche canzoni registrate soltanto da alcuni dei ...

Addio a Diana Rigg, attrice tra le più iconiche di sempre e unica donna che è riuscita a sposare James Bond

Australia, balenottera azzurra fotografata a Sydney: è il terzo avvistamento in 100 anni

