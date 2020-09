Scuola | Di BernardinoLazio | prestare attenzione a comportamenti

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 settembre 2020) “Un inizio difficile, timido, e incerto. Quest’anno la riapertura è sicuramente più difficile degli altri anni. Oltre alle preoccupazioni di dover affrontare un altro lungo anno, fatto di compiti, interrogazioni e studio, quest’anno c’è anche il Covid da dover gestire. Per questo il mio invito è quello disempreai, di pensare alla nostra salute e a quella dei nostri cari con piccole semplici azioni che possono davvero fare la differenza. Azioni che ormai avete imparato a conoscere e che è importante continuare a rispettare””. Lo afferma l’assessore al Lavoro,e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, che annuncia che domani sarà anche presente in alcuni istituti per verificare ...