Roki: un trailer per il suo arrivo su Nintendo Switch (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo qualche mese di permanenza esclusiva su PC, Roki arriva anche su Nintendo Switch e gli sviluppatori, Polygon Treehouse, per l’occasione ne hanno rilasciato un nuovo trailer Roki è un titolo uscito a fine luglio su PC che è stato mediamente apprezzato sia dal pubblico, sia dalla critica. Una narrazione avvincente posta in un’ambientazione scandinava, con elementi di folklore nordico, ottimi puzzle ambientali e tanta soddisfazione sono tutti elementi che lo hanno reso un buon titolo. Dopo qualche mese di permanenza esclusiva su Steam, il developer Polygon Treehouse, direttamente dal PAX Digital, ha annunciato che Roki sbarcherà anche sulla console ibrida di Nintendo. Classico titolo che su Nintendo ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo qualche mese di permanenza esclusiva su PC,arriva anche sue gli sviluppatori, Polygon Treehouse, per l’occasione ne hanno rilasciato un nuovoè un titolo uscito a fine luglio su PC che è stato mediamente apprezzato sia dal pubblico, sia dalla critica. Una narrazione avvincente posta in un’ambientazione scandinava, con elementi di folklore nordico, ottimi puzzle ambientali e tanta soddisfazione sono tutti elementi che lo hanno reso un buon titolo. Dopo qualche mese di permanenza esclusiva su Steam, il developer Polygon Treehouse, direttamente dal PAX Digital, ha annunciato chesbarcherà anche sulla console ibrida di. Classico titolo che su...

