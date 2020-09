“In piazza per Willy perché non accada mai più. Solidarietà serve quando le telecamere si spengono”. Da Milano e Modena: le iniziative (Di domenica 13 settembre 2020) “Willy era figlio di tutti, per questo dobbiamo ricordarlo”. E per farlo, il festival antirazzista “AbbaCup” a Milano ha deciso di dedicare uno spazio dedicato a Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. L’evento #GiustiziaperWilly, organizzato dal “Comitato per non dimenticare Abba”, insieme a Casa de Capo verde, Centro sociale Cantiere, Associazione Naga di Milano, Mediterranea Saving Humans, Razzismo brutta storia, Africa 1, Palestra popolare Hurricane e Festival DiverCity, è stato organizzato domenica 13 settembre (inizio ore 16) al Teatro Burri in piazza Sempione. Milano però non sarà l’unica città a ricordare la giovane vittima: contemporaneamente anche a Torino organizzazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “era figlio di tutti, per questo dobbiamo ricordarlo”. E per farlo, il festival antirazzista “AbbaCup” aha deciso di dedicare uno spazio dedicato aMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. L’evento #Giustiziaper, organizzato dal “Comitato per non dimenticare Abba”, insieme a Casa de Capo verde, Centro sociale Cantiere, Associazione Naga di, Mediterranea Saving Humans, Razzismo brutta storia, Africa 1, Palestra popolare Hurricane e Festival DiverCity, è stato organizzato domenica 13 settembre (inizio ore 16) al Teatro Burri inSempione.però non sarà l’unica città a ricordare la giovane vittima: contemporaneamente anche a Torino organizzazioni ...

