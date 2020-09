Il vaccino riprende la corsa: nessun legame con la reazione anomala (Di domenica 13 settembre 2020) Riparte la sperimentazione del vaccino anti coronavirs di AstraZeneca e Università di Oxford dopo lo stop, mercoledì scorso, perché uno dei volontari aveva avuto un grave problema di salute. Ma ieri, dopo soli tre giorni di riunione, è arrivato il via libera della commissione indipendente di esperti, riunita per valutare la situazione. Leggi su vanityfair (Di domenica 13 settembre 2020) Riparte la sperimentazione del vaccino anti coronavirs di AstraZeneca e Università di Oxford dopo lo stop, mercoledì scorso, perché uno dei volontari aveva avuto un grave problema di salute. Ma ieri, dopo soli tre giorni di riunione, è arrivato il via libera della commissione indipendente di esperti, riunita per valutare la situazione.

Corriere : Vaccino, AstraZeneca riprende test dopo lo stop per reazione avversa: «Nessun problema di sicurezza» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #AstraZeneca riprende i test sul #vaccino in #Gb. Lo stop nei giorni scorsi dopo che un volontario si… - repubblica : Coronavirus nel mondo: AstraZeneca riprende la sperimentazione del vaccino in Gran Bretagna [aggiornamento delle 16… - MrEfis79 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #AstraZeneca riprende i test sul #vaccino in #Gb. Lo stop nei giorni scorsi dopo che un volontario si era s… - stefafra : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #AstraZeneca riprende i test sul #vaccino in #Gb. Lo stop nei giorni scorsi dopo che un volontario si era s… -