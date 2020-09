‘Gf 16’, Ambra Lombardo chiude definitivamente con Kikò Nalli: “Non ti amo più, ti sto dimenticando”. Poi confessa i motivi che li hanno portati alla rottura (Di domenica 13 settembre 2020) Tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli sembra essere ormai del tutto finita. Gli ex concorrenti della 16esima edizione del Grande Fratello, dopo alcune voci che parlavano di una crisi, ad aprile avevano annunciato la notizia della rottura. La loro storia d’amore è stata sempre caratterizzata da alti e bassi e la Lombardo circa un mese e mezzo fa aveva spiegato il motivo del loro allontanamento alla pagine del settimanale Nuovo. Ad oggi non sembra ci sia stata una riappacificazione tra i due. Stando alle ultime dichiarazioni che Ambra ha rilasciato al settimanale DiPiù, tra di loro le incomprensioni sarebbero sfociate in una separazione durante la quarantena. La Lombardo ha raccontato di come ha vissuto gli ultimi mesi e della ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 settembre 2020) Trae Kikòsembra essere ormai del tutto finita. Gli ex concorrenti della 16esima edizione del Grande Fratello, dopo alcune voci che parlavano di una crisi, ad aprile avevano annunciato la notizia della. La loro storia d’amore è stata sempre caratterizzata da alti e bassi e lacirca un mese e mezzo fa aveva spiegato il motivo del loro allontanamentopagine del settimanale Nuovo. Ad oggi non sembra ci sia stata una riappacificazione tra i due. Stando alle ultime dichiarazioni cheha rilasciato al settimanale DiPiù, tra di loro le incomprensioni sarebbero sfociate in una separazione durante la quarantena. Laha raccontato di come ha vissuto gli ultimi mesi e della ...

